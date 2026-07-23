Empresa hackeada por modelos da OpenAI vê incidente como um "alerta"

A Hugging Face é um dos maiores centros de código aberto do mundo para partilha de modelos de IA e é frequentemente usada por investigadores e especialistas em tecnologia.

Mas segundo Wolf, esta violação foi "muito diferente" dos ciberataques que a Hugging Face costuma enfrentar. Apesar de considerar um “alerta”, o empresário confirmou que a OpenAI informou rapidamente de que eram os seus modelos que estavam por trás do ataque.





À emissora britânica, a empresa criadora do ChatGPT explicou que os modelos de IA escaparam de um ambiente de teste seguro durante um uma experiência e lançaram um ataque cibernético. A OpenAI garantiu, na altura, que se tratou de um incidente "sem precedentes" e que está a investigar o sucedido em conjunto com a Hugging Face.



No programa de rádio Newsday da BBC, Thomas Wolf afirmou queAtualmente, os modelos de IA são capazes de operar sozinhos para realizar tarefas após receberem instruções humanas. O cofundador da Hugging Face explicou que a empresa, inicialmente, não tinha ideia de onde o ataque tinha surgido quando os primeiros indícios apareceram em meados de julho, mas que conseguiu conter a violação.Num "curtíssimo período de tempo", foram detetados 17.000 ataques à rede da Hugging Face a partir de diversos endereços IPO ataque é "preocupante" porque sugere que os modelos da OpenAI ignoraram as salvaguardas típicas que impediriam um programa de IA de cometer um ataque cibernético, considerou também Nate Soares, do Instituto de Pesquisa de Inteligência de Máquina., acrescentou, em declarações à BBC.