Empresa japonesa responde ao forte calor com frigorífico para humanos

Uma empresa japonesa especializada em frigoríficos desenvolveu uma câmara de arrefecimento pessoal que já está à venda no Japão por cerca de 8.000 euros, como forma de lidar com o forte calor que assola o arquipélago.



"A 'Do Hiemon Box' nasceu da vontade de proteger as pessoas - como os trabalhadores fabris e da construção civil, bem como os funcionários e participantes em eventos ao ar livre - do risco de sofrerem insolação", explicou à agência Efe um porta-voz da SDRS, a empresa japonesa que desenvolveu o projeto.



A SDRS espera que a sua invenção se torne comum em locais como fábricas e grandes centros de produção.



O Japão tem vindo a sofrer com uma forte onda de calor há vários dias, com temperaturas acima dos 40 graus Celsius em várias regiões do país.



Segundo dados preliminares da Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres, 10.857 pessoas foram hospitalizadas por insolação entre 13 e 19 de julho, número que representa o dobro do total da semana anterior e marca a primeira vez este ano que foram registadas mais de 10.000 evacuações num período de sete dias.



O balanço oficial inclui ainda 14 mortes e 321 doentes em estado grave, sendo que 60% dos afetados têm mais de 65 anos.

