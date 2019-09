Partilhar o artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos Imprimir o artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos Enviar por email o artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos Aumentar a fonte do artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos Diminuir a fonte do artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos Ouvir o artigo Empresários moçambicanos criticam proposta legal de participação do setor nos megaprojetos

Tópicos:

Bacia, Económicas, Técnica, Vuma Nra,