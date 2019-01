Encontrada sem vida criança que caiu num poço em Málaga

Mário Aleixo - RTP26 Jan, 2019, 07:14 / atualizado em 26 Jan, 2019, 10:08 | Mundo

De acordo com a agência Efe, Julen foi encontrado morto pelas equipas de resgate ao início da madrugada, às 00h25 em Lisboa.







A criança estava presa num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade.

As características do terreno, de extrema dureza, dificultaram o trabalho de perfuração de um túnel vertical de 60 metros paralelo àquele em que a criança caiu, o que atrasou a entrada em ação desta brigada mineira para escavar a galeria de acesso ao local.





Já este sábado o representante do governo da Andaluzia falou em conferência de imprensa.



Alfonso de Celis adiantou que a posição em que o corpo do menino foi encontrada permitiu concluir que Julen caiu no poço em queda livre até aos setenta e um metros e de forma rapída.



Alfonso de Celis garantiu que as equipas de resgate fizeram tudo o que podiam fazer mas confessou também que o desfecho não foi o desejado.

















O primeiro-ministro espanhol já deixou condolências aos pais da criança. Através da rede social Twitter Pedro Sanchez agradeceu o esforço incansável de quem participou nas buscas e apontou que toda a Espanha se junta à tristeza da família de Julen.







A criança, de dois anos, caiu no dia 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia.