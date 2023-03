Encontradas pequenas esferas com água na superfície da lua

, explicou Sen Hu, cientista chinês da Academia chinesa de Ciências de Geologia e Geofísica e um dos co-autores do estudo realizado para aO vento solar (que também afeta o processo de formação de contas com água na lua) leva consigo várias partículas de carga elevada, como protões e eletrões, emanando para fora do seu centro uma parte da atmosfera do sol., continuou Sen Hu, explicando depois que asOs cientistas que analisaram as amostras da missão chinesa acreditam que esta descoberta pode ser de vital importância para futuras expedições na lua, não só como suplemento alimentar mas como combustível. Apesar de não apresentar reservatórios de água como a terra, os investigadores acreditam que partes recônditas da lua escondem muita água.“A água é o bem mais procurado por permitir uma exploração sustentável de superfícies planetárias. Saber como a água é produzida, armazenada e reabastecida perto da superfície lunar pode ser muito útil no futuro para os próximos exploradores, tanto para extrair como utilizar a água para fins de exploração”.Os investigadores veem nesta descoberta uma grande promessa para o futuro eque ao libertar vapor daria origem a água através da condensação.Foram retirados cerca de 1,7 quilogramas de solo durante a missão chinesa Chang’e-5 que incluía 32 esferas com água. A cápsula que trouxe estas amostras caiu na zona da Mongólia. Esta missão chinesa é a primeira a trazer solo lunar depois das missões soviéticas (170 gramas) em 1969 e dos Estados Unidos (382 quilogramas) em 1972.