Encontros na Casa Branca. Trump esteve com Zelensky e Netanyahu

Foto: Elizabeth Frantz - Reuters

A Casa Branca voltou a juntar o presidente ucraniano e o dos estados unidos, desta vez sem acesso permitido aos jornalistas. Zelensky agradeceu o apoio e Donald Trump disse que o encontro foi "bom"



Em cima da mesa estava o investimento nos intercetores Patriot, usados na defesa aérea da Ucrânia.



Zelensky disse ainda que o presidente russo não tem vontade de acabar com o conflito e que por isso é preciso continuar a trabalhar na resposta ucraniana.



Depois de Zelensky, foi a vez de Benjamin Netanyahu se reunir com Donald Trump, também sem jornalistas.



No fim do oitavo encontro entre ambos e pouco depois de Trump ter acusado o primeiro-ministro israelita de o estar a tentar manipular para que os Estados Unidos continuem empenhados na guerra contra o Irão, Netanyahu usou as redes sociais para falar de um encontro marcado por uma "cooperação total".



Benjamin Netanyahu desvaloriza a alegada tensão com Donald Trump e garante que o encontro se focou em ideias importantes para o futuro do Estado de Israel.