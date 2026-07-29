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Encontros na Casa Branca. Trump esteve com Zelensky e Netanyahu
Semana internacional marcada pelos encontros de Trump com Zelensky e Netanyahu. O presidente dos Estados Unidos fala num balanço muito positivo destas reuniões com o presidente da Ucrânia e o primeiro-ministro de Israel.
Foto: Elizabeth Frantz - Reuters
Em cima da mesa estava o investimento nos intercetores Patriot, usados na defesa aérea da Ucrânia.
Zelensky disse ainda que o presidente russo não tem vontade de acabar com o conflito e que por isso é preciso continuar a trabalhar na resposta ucraniana.
Depois de Zelensky, foi a vez de Benjamin Netanyahu se reunir com Donald Trump, também sem jornalistas.
No fim do oitavo encontro entre ambos e pouco depois de Trump ter acusado o primeiro-ministro israelita de o estar a tentar manipular para que os Estados Unidos continuem empenhados na guerra contra o Irão, Netanyahu usou as redes sociais para falar de um encontro marcado por uma "cooperação total".
Benjamin Netanyahu desvaloriza a alegada tensão com Donald Trump e garante que o encontro se focou em ideias importantes para o futuro do Estado de Israel.