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Engenharia de drone português supreende militares russos
A Rússia abateu um drone português e os seus militares ficaram surpreendidos com a tecnologia do aparelho.
Engenharia de drone português supreende militares russos
A Rússia abateu um drone português e os seus militares ficaram surpreendidos com a tecnologia do aparelho.
A agência de notícias Tass citou militares russos segundo os quais foi difícil capturar o drone português.
Os militares disseram que "nunca viram nada assim".
O aparelho, um Tekever AR3, foi transferido para um instituto russo de investigação, onde especialistas irão estudar o seu design, especificações técnicas e soluções de engenharia.