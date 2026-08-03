Engenharia de drone português supreende militares russos

Engenharia de drone português supreende militares russos

A Rússia abateu um drone português e os seus militares ficaram surpreendidos com a tecnologia do aparelho.

RTP /
VER MAIS

Engenharia de drone português supreende militares russos

A Rússia abateu um drone português e os seus militares ficaram surpreendidos com a tecnologia do aparelho.

Tratava-se de um drone de reconhecimento, da empresa Tekever, que fornece estes aparelhos às forças armadas da Ucrânia desde o início da invasão russa.

A agência de notícias Tass citou militares russos segundo os quais foi difícil capturar o drone português.

Os militares disseram que "nunca viram nada assim".

O aparelho, um Tekever AR3, foi transferido para um instituto russo de investigação, onde especialistas irão estudar o seu design, especificações técnicas e soluções de engenharia.
PUB
PUB