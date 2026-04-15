Engenheiro natural: Castor ajuda no combate à seca e às alterações climáticas

Roman Głodowski, educador da natureza da associação Nasz Bóbr (O nosso castor), explica por que razão os maiores roedores da Europa merecem proteção permanente e como a sua presença afeta realmente a segurança e o estado das águas da Polónia.

Além disso, as zonas húmidas criadas por estes roedores constituem uma barreira natural contra os incêndios.





Durante períodos de seca extrema e temperaturas elevadas, os habitats húmidos dos castores tornam-se enclaves seguros que limitam a propagação do fogo. Onde há água, há também uma extraordinária abundância de vida.

Numa altura em que se assiste a um aumento das secas e das inundações repentinas, os. São capazes de reter ativamente a água em grande escala. A sua atividade não pode ser subestimada, especialmente em locais onde o homem transformou os rios em canais regulados através dos quais a água escapa demasiado depressa., sublinha Roman Glodowski.A atividade dos castores representa benefícios económicos concretos para o Estado. Glodowski cita um exemplo da Chéquia, onde os castores "construíram" um reservatório de retenção, poupando milhões de euros ao orçamento local. Na Polónia, onde muitos rios foram transformados em canais, os castores são capazes de restaurar os recursos hídricos naturais em poucas décadas, desde que as instituições competentes o permitam.De facto, restaurar os rios" - observa.No entanto, a construção de barragens não é um capricho do castor, mas um mecanismo evolutivo de sobrevivência. Como animais aquáticos, os castores precisam de um nível de água estável para que as entradas das suas casas - os seus alojamentos ou tocas - fiquem abaixo da superfície. Isto protege a família dos predadores e facilita o transporte de alimentos pela água.A água também desempenha uma função higiénica fundamental para os castores, especialmente durante a época de reprodução. Os juvenis permanecem na câmara do ninho durante as primeiras semanas de vida e necessitam de condições específicas.De facto, a higiene do castor não se trata de mera higiene, mas protege o pelo com uma secreção gordurosa especial chamada castóreo, que o torna completamente impermeável."Os castores jovens (...) durante as primeiras duas semanas a um mês, mais ou menos, sentam-se numa câmara de nidificação juntamente com as suas mães (...) e defecam nos corredores que conduzem a essas câmaras de nidificação. Por isso, se, por exemplo, destruíssemos agora a barragem dos castores e a água se escoasse, os bebés morreriam simplesmente", explica Roman Głodowski.Os castores são também animais extremamente sociais e fiéis. Acasalam para toda a vida e, normalmente, há três gerações a viver num mesmo local de alimentação: os pais, a descendência desse ano e os irmãos mais velhos."Vivem em famílias e as relações familiares perduram.", acrescenta o especialista.A compreensão da biologia e do papel que desempenham na natureza é fundamental para resolver os conflitos entre o homem e os castores. "Em vez de lutarmos contra estes animais, devemos aprender a coexistir com eles, porque o trabalho que fazem pelo nosso ambiente é impossível de substituir por qualquer tecnologia", afirma.pż / 14 abril 2026 16:21 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa