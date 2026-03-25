Época das chuvas em Moçambique com 304 mortos desde outubro

De acordo com informação da base de dados do INGD atualizada esta manhã, consultada pela Lusa, contabilizam-se mais seis mortos em 24 horas, tendo sido afetadas 1.026.360 pessoas (mais 2.000 face ao balanço anterior) na presente época das chuvas - que se prolonga ainda até final de abril -, correspondente a 234.392 famílias.

Há também registo de 18 pessoas desaparecidas e 351 feridos.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas, com algumas zonas do sul a registaram nos últimos dias uma nova vaga de inundações.

Já a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados do INGD.

Atualmente regista-se uma nova vaga de cheias, sobretudo no sul do país.

No total, 21.856 casas ficaram parcialmente destruídas, 10.294 totalmente destruídas e 206.578 inundadas, em toda a presente época chuvosa, até ao momento.

Ao todo, 304 unidades de saúde, 104 locais de culto e 724 escolas foram afetadas em menos de seis meses.

Os dados do INGD indicam ainda que 267.438 hectares de áreas agrícolas foram perdidos, afetando 355.070 agricultores, e 531.068 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves.

Foram ainda afetados nesta época das chuvas 8.434 quilómetros de estradas, 50 pontes e 237 aquedutos.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 197 centros de acomodação, que chegaram a albergar 139.461, dos quais 63 ainda estão ativos (mais cerca de 50 na última semana, devido às recentes inundações), com pelo menos 31.131 pessoas, além do registo de 7.214 pessoas que tiveram de ser resgatadas.