Época das chuvas em Moçambique já causou a morte a 277 pessoas

De acordo com informação da base de dados do INGD, consultada pela Lusa, contabilizava-se mais um morto face a sábado, tendo sido afetadas 869.694 pessoas na presente época das chuvas - que se prolonga ainda até abril -, correspondente a 201.004 famílias, havendo também 10 desaparecidos e 340 feridos.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas. Já a passagem do ciclone Gezani em Inhambane, em 13 e 14 de fevereiro, causou mais quatro mortos e afetou 9.040 pessoas, segundo os dados atualizados do INGD.

Um total de 15.831 casas ficaram parcialmente destruídas, 6.298 totalmente destruídas e 182.847 inundadas, na presente época chuvosa. Ao todo, 303 unidades de saúde, 84 locais de culto e 720 escolas foram afetadas em cinco meses e meio.

Os dados do INGD indicam ainda que 267.205 hectares de áreas agrícolas foram perdidos, afetando 339.973 agricultores, e 530.998 animais morreram, entre bovinos, caprinos e aves.

Foram ainda afetados nesta época das chuvas 7.612 quilómetros de estradas, 43 pontes e 261 aquedutos.

Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 155 centros de acomodação, que chegaram a albergar 114.627 pessoas, dos quais 25 ainda estão ativos (mais cinco na última semana, devido às recentes inundações), com pelo menos 6.760 pessoas, além do registo de 6.931 pessoas que tiveram de ser resgatadas.