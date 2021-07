Equador. Motins em duas prisões obriga a declarar o estado de emergência

O chefe de Estado explicou, em conferência de imprensa, que a declaração do estado de emergência permitirá "a mobilização de todos os recursos necessários para restabelecer a ordem".O governante assegurou que a polícia recuperou o controlo dos dois estabelecimentos prisionais onde os motins eclodiram, na quarta-feira à noite, e enviou uma mensagem às "máfias" que lutam pelo controlo das prisões.", disse.", acrescentou.





Detalhes das revoltas







Na penitenciária de Guayaquil, o Serviço Nacional de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (SNAI, na sigla em espanhol) indicou que oito presos morreram e três polícias ficaram feridos, tendo sido transferidos para unidades de saúde da cidade.Os motins na prisão de Latacunga provocaram 14 mortos e 41 feridos, incluindo cinco agentes da polícia, elevando o total de reclusos mortos nos incidentes para 22.O presidente do Equador anunciou ainda a substituição do diretor do SNAI, Edmundo Moncayo, pelo coronel reformado e antigo legislador Fausto Cobo.A ministra do Governo (Interior), Alexandra Vela, assegurou também que seria instaurado um processo penal contra um preso acusado de violar uma agente da polícia, durante o motim.A violência nas prisões do Equador não é um fenómeno novo.Nos últimos anos, ocorreram vários confrontos violentos entre gangues adversários.Em abril, uma disputa entre dois grupos espalhou-se por quatro centros de detenção nas cidades de Guyaquil, Cuenca e Latacunga.

Esses confrontos fizeram cerca de 80 mortes e 20 feridos, o que gerou um debate sobre as fragilidades dos organismos penitenciários para controlar as prisões do país.