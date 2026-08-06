Erupção de vulcão do Fogo na Guatemala chega ao fim

Com o regresso do vulcão aos níveis normais de atividade, após uma erupção que começou na manhã de segunda-feira, as autoridades guatemaltecas deram luz verde para o regresso seguro às casas dos habitantes de 18 comunidades.

No entanto, a Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (CONRED) alertou para a necessidade de manter a cautela, uma vez que a precipitação provocada por uma onda tropical vinda de leste pode desencadear fluxos de lama vulcânica e rochas potencialmente fatais, conhecidos como lahares.

Além disso, persistem ameaças relacionadas com a dispersão de cinzas, o que levou a agência a recomendar precauções acrescidas para o tráfego aéreo.

A responsável da CONRED, Claudinne Ogaldes, confirmou numa conferência de imprensa que, perante a diminuição visível da atividade eruptiva, o regresso dos residentes era "seguro". Algumas famílias que se encontravam em abrigos temporários já tinham começado a voltar voluntariamente às suas habitações antes do anúncio oficial.

Durante o pico da erupção, na madrugada de terça-feira, o Fogo expeliu torrentes de lava e colunas de gás e cinzas que atingiram centenas de metros de altura, desencadeando alertas vermelhos, a interrupção do tráfego numa estrada principal e a suspensão das aulas em três regiões. Não foram registadas vítimas nem danos materiais.

O vulcão do Fogo, um dos mais ativos da América Central, eleva-se a 3.763 metros de altitude e situa-se a cerca de 35 quilómetros da capital da Guatemala, na fronteira entre as regiões de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez.

O histórico do vulcão justifica os receios. Em junho de 2025, cerca de 800 pessoas já tinham sido preventivamente retiradas devido a erupções.

O evento mais devastador ocorreu a 03 de junho de 2018, quando uma erupção violenta gerou fluxos de lava que arrasaram uma comunidade inteira, provocando 215 mortos, quase duas centenas de desaparecidos e afetando cerca de 1,7 milhões de pessoas.