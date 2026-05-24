Escritório da OMS em Kiev danificado por ataques noturnos russos

O edifício "foi atingido por destroços de um dos muitos ataques na cidade, danificando janelas no terceiro andar", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta oficial da rede social X.

Não houve registo de feridos no edifício, que também acolhe outras agências da ONU, acrescentou o diretor-geral.

"Os ataques à saúde e à população civil devem parar. Reiteramos o nosso apelo para um cessar-fogo, porque a paz é o melhor remédio", sustentou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Os bombardeamentos russos durante a madrugada de hoje contra a capital ucraniana, recorrendo a mísseis hipersónicos Oreshnik, com capacidade de transportar ogivas nucleares ou convencionais, causaram pelo menos quatro mortos e mais de 100 feridos.

Moscovo alegou ter sido uma resposta a um ataque ucraniano a uma residência de estudantes em Lugansk, região ocupada pela Rússia, que fez 21 mortos e mais de 40 feridos.

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