Espanha. Adolescente morre durante comemorações da vitória no Mundial

De acordo com a imprensa espanhola, o jovem morreu quando uma fonte desabou. Várias pessoas tinham subido a essa estrutura.



"O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol transformou-se numa tragédia", publicou o município de Ciudad Rodrigo na página no Facebook, desejando também uma rápida recuperação aos "outros feridos".

