Mundo
Espanha. Adolescente morre durante comemorações da vitória no Mundial
Um rapaz de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, no oeste da Espanha, na madrugada de domingo para segunda-feira, durante as comemorações da vitória da seleção de futebol na final do Mundial, de acordo com autoridades locais.
De acordo com a imprensa espanhola, o jovem morreu quando uma fonte desabou. Várias pessoas tinham subido a essa estrutura.
"O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol transformou-se numa tragédia", publicou o município de Ciudad Rodrigo na página no Facebook, desejando também uma rápida recuperação aos "outros feridos".
"O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol transformou-se numa tragédia", publicou o município de Ciudad Rodrigo na página no Facebook, desejando também uma rápida recuperação aos "outros feridos".