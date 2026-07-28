Espanha atenta aos termómetros após noite "positiva" no combate a incêndios

Ana Romeu - correspondente da RTP em Espanha

Espera-se para esta terça-feira uma subida gradual das temperaturas. Os bombeiros enfrentam assim horas cruciais perante o advento de nova vaga de calor a território espanhol.



Mais de 56 mil pessoas afetadas em Madrid

Balance incendios forestales.



28 julio - 10:00 horas.



🚒

- Efectivos Cuerpo bomberos, bomberos forestales y agentes forestales CM: 300

- ⁠Medios aéreos disponibles: 10 medios aéreos de la CM.

- ⁠Vehículos terrestres: 50

- ⁠Hectáreas afectadas CM: aproximadamente 34.000



🏠… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 28, 2026

Risco “muito elevado” ou “extremo”

A Generalitat Valenciana suspendeu o confinamento em La Vall d'Uixó, na província de Castellón. Cerca de seis mil habitantes puderam já retornar às respetivas casas.



⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



➡️ Un nuevo episodio afectará buena parte de la Península y Canarias.



➡️ La ola de calor será larga: durará, al menos, hasta el domingo.



➡️ Subirá el peligro de incendios a niveles extremos.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/DA1cfVxS6u — AEMET (@AEMET_Esp) July 27, 2026

c/ agências

Os incêndios de Madrid, Ávila e Toledo continuam esta terça-feira ativos, mas a evolução do combate às chamas foi “razoavelmente positiva” durante a noite. O que leva o Governo espanhol a deixar uma nota de tranquilidade, embora à cautela. “Vamos passo a passo”, sublinha o ministro da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska., afirmou já esta manhã o governante espanhol, para assinalar que o combate ao fogo em Madrid e Ávila perdura há “seis dias muito complicados”.Na última noite, meia centena de equipas terrestres esteve em ação nas imediações do Rio Cofio, na Comunidade de Madrid, um dos teatros de operações mais complexos no combate a incêndios que já cobriram mais de 77 mil hectares do país vizinho.Ao início da manhã, nas redes sociais, a Delegação do Governo espanhol na região autónoma de Madrid confirmava que, advertiu, no entanto, a Delegação do Governo.No mais recente balanço, a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elevou para perto de 34 mil hectares a estimativa da área atingida, na região, pelos incêndios.Na rede social X,Só em Madrid, a resposta ao fogo continua a mobilizar 300 profissionais, apoiados por dez aeronaves e 50 veículos terrestres., de acordo com as autoridades de Castela e Leão., indicou o Ministério espanhol da Administração Interna.. No X, a Agência Estatal de Meteorologia reiterou o apelo para que se evite comportamentos de risco, nomeadamente acender fogueiras ou descartar pontas de cigarros.O Governo de Pedro Sánchez declarou a situação de emergência nacional em Madrid, Ávila e Toledo devido aos incêndios florestais, que obrigaram a confinar ou a deslocar mais de 90 mil pessoas desde a passada quinta-feira.A área ardida em todo o território espanhol, desde o início deste ano, ascende a 170 mil hectares – é seis vezes mais do que no mesmo período de 2025.