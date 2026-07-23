Mundo
Espanha. Bombeiros conseguem controlar incêndios
Os incêndios em Guadalajara e Toledo nos últimos dias obrigaram à retirada de casa de milhares de pessoas por precaução
Agora, tudo está mais calmo. Os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, depois de dias em que os inimigos foram muitos.
108.000 hectares já foram queimados na Espanha este ano, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2025.
108.000 hectares já foram queimados na Espanha este ano, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2025.