Espanha. Bombeiros conseguem controlar incêndios

Espanha. Bombeiros conseguem controlar incêndios

Os incêndios em Guadalajara e Toledo nos últimos dias obrigaram à retirada de casa de milhares de pessoas por precaução

Ana Romeu - Correspondente RTP em Madrid / Adicionar como fonte informativa

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Agora, tudo está mais calmo. Os bombeiros já conseguiram controlar as chamas, depois de dias em que os inimigos foram muitos.

108.000 hectares já foram queimados na Espanha este ano, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2025. 


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