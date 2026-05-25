Espanha confirma novo caso de hantavírus

Confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.



Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 25, 2026

Este é o segundo caso positivo entre os 14 cidadãos espanhóis que foram retirados do cruzeiro MV Hondius, que transportava cerca de 150 passageiros e tripulantes de 23 países e onde deflagrou o surto de hantavírus, a 2 de maio. No total, Espanha confirmou dois casos de hantavírus e todos os 14 espanhóis retirados do cruzeiro estão em isolamento no Hospital Gómez Ulla, em Madrid, desde 10 de maio.







Após a confirmação da infeção, o doente foi transferido para a unidade de isolamento de alto nível do hospital, onde permanecerá internado sob supervisão médica especializada.





Um dia após a chegada dos 14 espanhóis do navio Hondius ao hospital de Madrid, um deles testou positivo. Este paciente apresentou sintomas leves e está a recuperar, segundo fontes do Ministério da Saúde, citadas pelo El País. Os restantes passageiros testaram negativo até esta segunda-feira, exceto este outro caso positivo.



“As autoridades de saúde sublinham que a deteção deste caso ocorreu dentro do sistema de isolamento e controlo já ativado e, por conseguinte, não altera o risco para a população em geral nem afeta as medidas de resposta epidemiológica atualmente em vigor”, esclarece o Ministério.

(em atualização)Um espanhol que estava em quarentena no hospital militar de Madrid testou positivo para o hantavírus, anunciou o Ministério da Saúde espanhol esta segunda-feira.