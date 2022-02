Espanha cresce 5,6% em 2022 e regista 2.ª maior subida dos 27

Nas previsões económicas de inverno divulgadas hoje, em Bruxelas, o executivo comunitário estima que o PIB (Produto Interno Bruto) espanhol tenha um crescimento de 5,0% em 2021, 5,6% em 2022 e 4,4% em 2023.

A taxa de aumento do produto espanhol durante o corrente ano apenas é ultrapassada pela de Malta (6,0%), sendo a média prevista para o conjunto de países da Zona Euro e da União Europeia de 4%.

A atualização das previsões da Comissão Europeia para Espanha em 2022 é 0,1 pontos percentuais acima das feitas pela instituição em novembro último (5,5%).

"O crescimento económico deverá recuperar a partir do segundo trimestre de 2022, com taxas de crescimento trimestrais acima de 1% até ao início de 2023", estima a Comissão Europeia, acrescentando que "espera-se que o consumo privado e o investimento sejam os principais motores do crescimento da economia ao longo do horizonte de previsão".

Bruxelas considera que a poupança acumulada durante os meses da pandemia e os recente aumentos das pensões aprovados irão "apoiar" o consumo, ao mesmo tempo que são realizados os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os serviços do executivo comunitário também sublinham que a normalização gradual do turismo internacional vai permitir uma contribuição positiva das exportações líquidas para o crescimento do PIB.

Por outro lado, Bruxelas estima que a inflação em Espanha irá acelerar dos 3,0% verificados em 2021 para 3,6% em 2022 e baixar para 1,1% no ano seguinte.

A Comissão Europeia prevê que o aumento dos preços comece a "abrandar" na segunda metade de 2022 e a "desacelerar ainda mais" em 2023, principalmente graças à estabilização dos preços da energia.