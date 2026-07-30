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Espanha deixa de estar em emergência nacional devido aos incêndios
O estado de emergência nacional, decretado há cerca de uma semana, permitiu ao Estado espanhol mobilizar mais recursos para extinguir os incêndios.
O primeiro-ministro espanhol anunciou esta quinta-feira que o Governo decidiu levantar o estado de emergência nacional relativo aos incêndios em Madrid e Ávila.
Estes dois incêndios diminuíram de intensidade e encontram-se agora "estabilizados", segundo as autoridades locais.
Depois de ter ouvido a sugestão da região de Madrid e de Castela e Leão, "decidimos aceitar a proposta de passar para o nível operacional dois e de pôr fim ao estado de emergência nacional" relativo a estes dois incêndios, declarou Pedro Sánchez durante uma visita ao posto de comando de Navaluengo, na província de Ávila.
O estado de emergência, anunciado na quinta-feira da semana passada pelo Ministério do Interior, permitiu mobilizar e centralizar mais rapidamente os recursos para combater os incêndios que levaram à retirada de dezenas de milhares de pessoas.
O comando das operações passa agora para as comunidades autónomas implicadas, mas os meios permanecem no terreno e mantém-se a cooperação com a UME, a Unidade Militar de Emergência.
No total, arderam 27.000 hectares na região de Madrid, enquanto o incêndio de Ávila - o mais extenso registado em Espanha desde 1961 -, reduziu a cinzas cerca de 50.000 hectares.
Já o incêndio de Vall d'Uixó, na região de Valência, consumiu pelo menos 9.300 hectares.
Outros incêndios continuam ativos noutras partes do país, incluindo vários na região de Castela e Leão, embora a situação estivesse a melhorar esta manhã.
c/ agências