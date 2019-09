Espanha. Pedro Sánchez inspira-se na "geringonça" portuguesa

O líder socialista espanhol manteve a recusa de atribuição de pastas ministeriais ao Podemos, mas propôs um programa comum a articular com esse partido.



Sanchez recusa a exigência feita pelo Podemos, de apoio parlamentar ao futuro executivo a troco de pastas ministeriais, mas contrapõe garantias para restabelecer a confiança entre os dois partidos. E oferece, para isso, uma terceira via: a negociação de um chamado "programa comum progressista".



Em primeira reação, o lider do Podemos afirma que algumas das 370 medidas contidas no programa lhe "parecem bem", mas precisa de as estudar.