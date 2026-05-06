Espanha prepara-se para receber nas Canárias navio com surto de hantavírus

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O navio Hondius vai demorar três a quatro dias a chegar ao arquipélago. Mas, antes disso, três passageiros que precisavam de assistência médica foram retirados do paquete de luxo.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1 /
Doentes retirados do cruzeiro Hondius Reuters

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Dois aviões ambulância chegaram ontem à noite a Cabo Verde para fazer o transporte.

A Organização Mundial da Saúde dá conta de cinco casos suspeitos e dois confirmados em laboratório, de entre os sete casos identificados, incluindo as três mortes.
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