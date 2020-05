Espanha prolonga estado de emergência por mais duas semanas

Foto: Reuters

É a quinta vez que o Governo espanhol estende o estado de emergência. Desta vez com o apoio do partido Ciudadanos.



O plano de alivio das medidas prevê o levantamento gradual do confinamento dividido em muitas fases, que só devem terminar no final de junho.



Mas Pedro Sánchez antecipa já: a abertura do país ao turismo só se realizará a partir de julho.



As regiões mais atingidas pela pandemia, Madrid, Barcelona e Castela e Leão, passam na segunda-feira à "fase um" do plano de alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.



Com 28.678 mortos e mais de 235 mil casos de infeção desde o início da pandemia, Espanha é o segundo país com mais mortos pela Covid-19 por cada milhão de habitantes, depois da Bélgica e antes da Itália, Reino Unido e França.