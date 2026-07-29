Espanha. Sobe para 14 o número de mortos no incêndio florestal na Andaluzia

A vítima estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, em estado crítico, com queimaduras em 70% do corpo.

Com esta última morte, o número total de vítimas mortais do incêndio florestal que deflagrou em 09 de julho na província de Almería subiu para catorze.

Outras três vítimas permanecem internadas na mesma unidade devido a ferimentos sofridos no mesmo incêndio.

Esta morte ocorre poucos dias depois de o incêndio ter sido declarado oficialmente extinto, depois de consumir um total de 5.200 hectares na região de Levante, em Almería.

Antes da mais recente vítima, entre os mortos estavam doze estrangeiros (do Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos e França) e um cidadão espanhol, todos adultos.

O incêndio, classificado pelos especialistas como extraordinário devido ao seu comportamento extremo e à invulgar velocidade de propagação, que chegou aos 128 metros por minuto, levou o Conselho de Ministros a declarar hoje a zona gravemente afetada por um estado de emergência de proteção civil, de forma a ativar o pacote de ajuda estatal.

Na Comunidade de Madrid, cerca de 11.000 pessoas continuavam fora de casa, após o levantamento das restrições para outras 44.000 pessoas afetadas ao longo do dia, segundo o delegado do governo em Madrid, Francisco Martín.

"Vamos trabalhar para garantir que estas pessoas também possam regressar às suas casas o mais rapidamente possível", afirmou Martín após a última reunião do CECOPI (Centro de Coordenação da Proteção Civil).

Em relação à situação do incêndio, o delegado afirmou que se está a aproximar a estabilização das chamas.

"O perímetro não está a avançar. É uma boa notícia saber que os esforços de combate ao incêndio estão a funcionar e que aproveitámos a janela de oportunidade que tivemos", destacou.

Martín admitiu, no entanto, que as próximas horas e dias "serão complexos", pois as temperaturas estão a subir, a humidade está a descer e haverá rajadas de vento.

O delegado adiantou ainda que o governo espanhol está já a trabalhar para iniciar a fase de reparações o mais rapidamente possível e, a este propósito, recordou a declaração da zona como gravemente afetada, aprovada hoje pelo Conselho de Ministros, que permitirá a ativação do auxílio inicial, que será complementado pelo apoio de outros níveis de governo.