Espanha. Zapatero investigado por suspeita de organização criminosa e tráfico de influências

A informação foi avançada pelo periódico o Confidencial e já está a ser replicada em toda a imprensa espanhola.





A justiça espanhola está a investigar se os 53 millhões de euros cedidos pelo Governo para resgatar a companhia aérea Plus Ultra durante a pandemia serviram na realidade para o branqueamento de capitais.





O antigo chefe de Governo terá que depor no próximo dia 2 de junho perante a justiça nesta fase de investigação.





Mais um caso que envolve altos dirigentes do partido socialista espanhol – neste caso, inédito, porque se trata de um antigo chefe de Governo - e que vai seguramente tornar ainda mais difícil a atual governação de Pedro Sánchez.





A investigação em causa, que decorre na Audiência Nacional de Espanha, tem no centro suspeitas de lavagem de dinheiro na companhia aérea Plus Ultra e procura o paradeiro de 53 milhões de euros do resgate da empresa, com dinheiro público, após a pandemia.



O dinheiro do resgate poderia ter sido usado para branquear dinheiro oriundo de corrupção na Venezuela, segundo fontes do Ministério Público e da unidade de investigação criminal da Polícia Nacional espanhola citadas pela agência EFE.



No âmbito desta investigação, foram feitas buscas na empresa e detidos o presidente e o presidente executivo (CEO), Julio Martínez e Roberto Roselli, no final de novembro.

