Especialistas do BCE elevam previsões de inflação global para 2,7% ainda este ano

O BCE informou hoje que os especialistas em previsões económicas consultados no segundo trimestre preveem uma inflação geral na zona euro de 2,7% em 2026 (1,8% na sondagem realizada no primeiro trimestre), de 2,1% em 2027 (2%) e de 2% em 2028 (2,1%).

Segundo a informação disponibilizada, os auscultados preveem igualmente uma inflação geral média de 2% em 2030 (sem alterações em relação ao inquérito anterior).

Os especialistas consultados pelo banco no segundo trimestre também aumentam, embora em menor medida, as previsões de inflação subjacente, que exclui a energia, os alimentos, o álcool e o tabaco por serem mais voláteis.

Em causa, uma inflação subjacente de 2,2% em 2026 e em 2027, de 2,1% em 2028 e de 2% a longo prazo (anteriormente tinham previsto 2% todos os anos).

Da mesma forma, os especialistas consultados pelo BCE reviram em baixa as estimativas de crescimento para este e para o próximo ano, devido ao impacto do aumento dos preços da energia.

Preveem agora um crescimento de 1% em 2026 (1,2% no inquérito anterior), de 1,3% em 2027 (1,4%) e de 1,3% em 2028 e a longo prazo (sem variação).

Os especialistas mantêm as previsões de desemprego até 2030 e estimam que a zona euro terá uma taxa de desemprego de 6,3% em 2026, de 6,2% em 2027 e de 6,1% em 2028 e em 2030.

Além disso, reviram em alta as previsões de crescimento salarial, prevendo, agora, um crescimento salarial na zona euro de 3,3% em 2026 (3% no inquérito anterior), de 3,1% em 2027 (2,9%), de 2,9% em 2028 (2,8%) e de 2,8% em 2030 (sem alterações).