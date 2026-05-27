Esperança: o ingrediente essencial da existência humana









Em tempos difíceis, agarrar-se à esperança pode parecer uma loucura, mas já nos perguntámos o que seríamos sem esperança? Este estado de alma tem um impacto que inspira resiliência e mudança na vida das pessoas.

Jane Goodall, a esperança em ação

Em 1960, Jane Goodall viajou sozinha para a Tanzânia. Foi a primeira cientista a fazê-lo. Estudou o comportamento dos chimpanzés e descobriu que as emoções são um pilar fundamental da evolução, tanto nos primatas como nos seres humanos.





Quando, em 1986, tomou conhecimento da desflorestação generalizada e perigosa das florestas africanas e do declínio das populações de chimpanzés e de outros animais devido à perda de habitat, tornou-se ativista. "Algo aconteceu dentro de mim", disse a conservacionista, que morreu em outubro passado.

Esperança, ou acreditar na mudança

"Para mim, esperança significa acreditar na mudança"

Esperança faz a diferença

Os especialistas revelam que a esperança é simultaneamente um sentimento e uma emoção. Quando sentimos esperança, experimentamos otimismo e confiança na concretização dos nossos objetivos e na perseverança para os alcançar.





Por outro lado, o aspeto emocional da esperança tem o potencial de enriquecer o sentido da vida, mesmo em momentos de adversidade e trauma. "Mesmo quando o céu está nublado, há esperança de que as nuvens se dissipem", afirma o monge Yongey Mingyub.

Milagros de Diego Cerezo / 27 maio 2026 06:14 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

Hoje, a ciência confirma-o, e os vários protagonistas de um documentário "A Ciência da Esperança", disponível na RVTE Play— partilham histórias de transformação e superação de adversidades — estão de acordo que a esperança tem sido a força motriz por trás de tudo isto.", afirmou numa das suas últimas palestras. "Temos de arregaçar as mangas, escalar, e superar todos os obstáculos… e há muitos!", disse, descrevendo o caminho difícil e desafiante que ela própria percorreu ao longo da sua vida profissional."Cada um de nós pode fazer a diferença no nosso dia-a-dia e podemos escolher o tipo de impacto que queremos ter", insistiu Goodall. Para ela, o poder da esperança reside na ação.A neurociência demonstra que a análise dos cérebros das pessoas revela que existem mais semelhanças do que diferenças entre elas. "", confirma a neurocientista Tali Sharot.E era por isso que Wojtek Czyz, um jovem e promissor futebolista alemão, estava a passar até que, em 2001, um trágico acidente durante um jogo pôs fim à sua carreira. "Quando acordei e percebi que me faltava uma perna, pensei que a vida já não tinha qualquer sentido", recordou Wojtek, anos mais tarde. No entanto, longe de sucumbir ao pessimismo e à comiseração, optou por dar uma oportunidade à esperança.Wojtek conseguiu concentrar-se no crescimento pessoal que a sua experiência traumática lhe proporcionou. "", afirma. E, em 2004, nos Jogos Paralímpicos de Atenas, conquistou três medalhas de ouro – no salto em comprimento e nas provas de velocidade de 100 e 200 metros.Hoje, inspira e dá esperança às crianças de rua na Papua-Nova Guiné, ensinando-as e jogando futebol com elas. "É por isso que é tão urgente dar esperança às pessoas, envolvê-las e encorajá-las a desempenhar o seu papel na promoção da mudança, dia após dia", salienta Jane Goodall.O Nepal é um dos países mais vulneráveis a sismos, devido à colisão das placas tectónicas indiana e euro-asiática, que deu origem à cordilheira dos Himalaias.No meio da devastação que ainda se faz sentir, o oftalmologista nepalês Suman Thapa, juntamente com os seus colegas, criou um pequeno hospital onde prestam cuidados médicos e fazem cirurgias gratuitas à população do Vale de Kalikot afetada pelos terramotos. "", afirma o oftalmologista com convicção."A razão para ter esperança é que, no fundo, há muitas qualidades positivas dentro de nós", afirma o professor budista Yongey Mingyub, considerado pela ciência como o homem mais feliz do mundo, de acordo com o que sugere a imagem do seu cérebro.Numa perspetiva neurocientífica, Maren Urner explica por que razão a esperança é a pedra angular da existência humana. "É essencial porque anda de mãos dadas com a convicção de que podemos sobreviver e de que as coisas podem melhorar".