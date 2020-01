Está assegurado o direito às prestações sociais pagas pelo Reino Unido a outros cidadãos europeus?

Foto: Yves Herman - Reuters

Com a saída do Reino Unido da União Europeia vai surgir algum problema com os direitos às prestações sociais – com as reformas e as pensões – de quem trabalho no Reino Unido, mas está agora em Portugal onde as recebe?