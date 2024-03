Estado da União. Biden com duras críticas a Trump e Putin

Foto: Elizabeth Frantz - Reuters

Joe Biden garantiu ainda a construção de um porto temporário em Gaza para aumentar a entrega de ajuda humanitária.



Frases fortes no discurso do Estado da União perante as duas câmaras do Congresso, no Capitólio, onde não faltaram também referências a temas como o aborto e a crise migratória.



Reportagem dos enviados da RTP, Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos.