Mundo
Estado de catástrofe no norte do Chile após vários dias de tempestade
O presidente chileno, José António Kast, declarou esta segunda-feira o estado de catástrofe no norte do país, após dias de ventos e chuvas intensas. Um sistema frontal atinge a semana passada o centro e o norte do Chile e um novo sistema de tempestades é esperado para as próximas horas.
Pelo menos cinco pessoas morreram, 20.000 foram realojadas e cerca de 100.000 estão isoladas em diversas regiões, devido a inundaçõe e danos nas infraestruturas, como estradas e pontes. Muitos serviços básicos, como fornecimento de água e eletricidade, colapsaram.
Devido às fortes rajadas de vento, superiores a 100 quilómetros por hora, dezenas de portos em todo o país restringiram parcialmente as suas atividades e as aulas foram suspensas nas regiões afetadas.
Milhares de casas sofreram danos e mais de 250.000 pessoas permanecem sem eletricidade, enquanto os serviços estatais tentam reparar as linhas de abastecimento em condições extremamente complicadas.
O alerta vermelho mantém-se em vários setores, devido ao risco de novos deslizamentos de lama e de terras.
As autoridades instaram os residentes a manterem-se informados e a obedecerem às ordens de evacuação, uma vez que um novo sistema de tempestades deverá atingir o país nas próximas horas.
Há 20 anos que o Chile não registava tempestades tão prolongadas e chuvas tão intensas, segundo Arnaldo Zúñiga, meteorologista da Direção Meteorológica do Chile.