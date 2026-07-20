Estado de catástrofe no norte do Chile após vários dias de tempestade

Pelo menos cinco pessoas morreram, 20.000 foram realojadas e cerca de 100.000 estão isoladas em diversas regiões, devido a inundaçõe e danos nas infraestruturas, como estradas e pontes. Muitos serviços básicos, como fornecimento de água e eletricidade, colapsaram.





"A situação na região de Coquimbo e na província de Huasco agravou-se", afirmou o chefe de Estado em conferência de imprensa esta segunda-feira, depois de ter anunciado que ordenou "a ativação do estado de exceção constitucional" (estado de catástrofe).







Devido às fortes rajadas de vento, superiores a 100 quilómetros por hora, dezenas de portos em todo o país restringiram parcialmente as suas atividades e as aulas foram suspensas nas regiões afetadas.

As autoridades instaram os residentes a manterem-se informados e a obedecerem às ordens de evacuação, uma vez que um novo sistema de tempestades deverá atingir o país nas próximas horas.





Há 20 anos que o Chile não registava tempestades tão prolongadas e chuvas tão intensas, segundo Arnaldo Zúñiga, meteorologista da Direção Meteorológica do Chile.



, onde as fortes chuvas provocaram o transbordo de rios, inundações, deslizamentos de terras e evacuações preventivas. A tempestade afetou também as regiões de Coquimbo, Atacama, Maule, Biobío e La Araucanía.Milhares de casas sofreram danos e mais de 250.000 pessoas permanecem sem eletricidade, enquanto os serviços estatais tentam reparar as linhas de abastecimento em condições extremamente complicadas.O alerta vermelho mantém-se em vários setores, devido ao risco de novos deslizamentos de lama e de terras.