Estado de Nova Iorque impõe moratória inédita a centros de IA nos EUA

Em conferência de imprensa, a governadora nova-iorquina, Kathy Hochul, adiantou na terça-feira que a pausa temporária, em vigor por um período de até um ano, suspende a emissão de licenças ambientais estaduais, enquanto o estado desenvolve uma estrutura regulatória abrangente para proteger a rede elétrica, o ambiente e os consumidores dos custos associados aos serviços públicos.

"Acredito firmemente que as empresas que desenvolvem tecnologia capaz de transformar a civilização por meio da IA são igualmente capazes de colaborar connosco para proteger as nossas redes elétricas, os nossos recursos hídricos e as nossas comunidades", salientou.

A governadora democrata alertou que os centros de dados de hiperescala, utilizados para IA ou `big data`, ameaçam sobrecarregar a capacidade da rede elétrica e elevar os custos para os consumidores locais.

"Recuso-me a permitir que esses custos sejam transferidos para os nova-iorquinos, que já pagam preços elevados pelas suas contas de serviços públicos", acrescentou.

Já a senadora estadual Kristen Gonzalez, autora da Lei de Desenvolvimento Responsável de Centros de Dados, observou que a tecnologia deve melhorar a vida dos nova-iorquinos e "não poluir a água, sobrecarregar a rede de energia ou aumentar as contas de serviços públicos".

"Ao dar ao nosso estado tempo para planear, podemos garantir que o desenvolvimento e a inovação não ocorrem às custas de todos nós", afirmou.

Como parte da ordem executiva, Hochul instruiu as agências estaduais a desenvolverem, num prazo de 60 dias, uma Estrutura de Investimento Comunitário, para assegurar que os centros de dados são construídos em áreas que os aceitem e que as localidades recebem, em troca, investimentos em infraestruturas, escolas e centros comunitários, além de verem cumpridas exigências quanto a padrões salariais e à contratação de mão-de-obra local.

O estado de Nova Iorque promete ainda estudar a criação de um fundo de aceleração da rede elétrica, que exigirá às grandes empresas de tecnologia que invistam nas infraestruturas envelhecidas da região.