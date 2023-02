Estados Unidos prometem ajudar Turquia durante o tempo que for preciso

Reuters

Antony Blinken, lado a lado com o ministro turco dos Negócios Estrangeiros, admitiu que os dois países não concordam em todos os assuntos, mas sublinhou as medidas já tomadas pela Suécia e pela Finlândia com vista à adesão à NATO e o apoio à modernização militar turca.