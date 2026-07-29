Estados Unidos prorrogam por mais um ano estado de emergência contra o Brasil

O documento da Casa Branca, do Gabinete Executivo da Presidência, datado de 29 de julho de 2026, será publicado na edição de hoje do Registo Federal, o Diário Oficial do governo norte-americano.

A renovação do estado de emergência prorroga uma ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, em 30 de julho de 2025, mas que inclui sanções económicas ou aumento de tarifas ao Brasil.

Naquela ocasião, o Presidente dos Estados Unidos justificou a medida como resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro afetavam a segurança e a economia norte-americana.

Donald Trump também saiu em defesa do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que à época aguardava o julgamento pelo supremo brasileiro por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022.

Para estender a "emergência nacional" sobre o Brasil, Donald Trump usou agora os mesmos argumentos que fundamentaram a decisão do ano passado.

No documento oficial de renovação, Trump reiterou que as políticas e ações do governo brasileiro constituem uma "ameaça incomum e extraordinária" à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos.

Washington justificou a manutenção da medida alegando que Brasília tem interferido na economia dos EUA e infringido os direitos de liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos.

Trump voltou a acusar o Supremo brasileiro de censurar a liberdade de expressão e que "membros do Governo do brasil também estão a perseguir politicamente" o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, incluindo familiares e seguidores.

"O que contribui para a ruptura deliberada do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação por motivação política naquele país e para violações de direitos humanos", informa o documento.

O documento destaca "certas atividades, como a censura e a prisão, por parte do Supremo Tribunal do Brasil, de indivíduos que exercem a livre expressão", em referência indireta aos apoiadores de Bolsonaro condenados e presos pelos atos golpistas do dia 08 de janeiro de 2023.

A Casa Branca e o Palácio do Planalto vivem momentos de tensão diplomáticos desde o ano passado, quando Trump anunciou às primeiras tarifas ao Brasil e, neste mês, autorizou novas sobretaxas a produtos brasileiros.

Soma-se a essa série de atritos, o fato dos EUA classificarem as duas maiores fações criminosas do Brasil - Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) - como organizações terroristas globais, algo contestado pelo Governo brasileiro.