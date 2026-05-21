Estados Unidos retiram sanções contra Francesca Albanese

A decisão ocorre uma semana depois de um juiz federal de Washington ter suspendido as medidas impostas pela Administração do Presidente Donald Trump em 2025 contra a advogada italiana.

A atualização publicada pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro retirou o nome de Albanese da lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), anulando a proibição de entrada da relatora nos Estados Unidos e cancelando as restrições financeiras impostas contra a italiana.

A 13 de maio, um tribunal federal de Washington suspendeu temporariamente as sanções, considerando que estas constituíam possivelmente uma restrição inconstitucional que violava a liberdade de expressão.

A família de Albanese, residente nos Estados Unidos, tinha denunciado as medidas impostas por Trump, considerando que a relatora tinha visto a sua vida pessoal limitada, sem poder aceder à sua casa em Washington, onde reside a filha, cidadã norte-americana.

A Administração norte-americana impôs sanções contra Albanese em julho de 2025, no âmbito do programa de medidas relacionadas com o Tribunal Penal Internacional (TPI), depois de a relatora ter criticado a ofensiva israelita em Gaza e solicitado a investigação de possíveis crimes de guerra cometidos por autoridades israelitas e norte-americanas.

Washington acusou então a especialista da ONU de promover ações contra aliados e funcionários dos EUA perante tribunais internacionais.

A revogação das sanções pelo Tesouro contradiz a posição do secretário de Estado, Marco Rubio, que num comunicado emitido em fevereiro passado considerou Albanese como alguém que propagava uma "guerra jurídica" contra os Estados Unidos.