Estimativas apontam para mais de duas centenas de mortes em Espanha por causa do calor





No total, as previsões indicam que as temperaturas máximas ultrapassem os 30°C afetando de 380 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia), o que representa quase dois terços da população.





Esta análise da AFP, baseada nas previsões do Serviço Meteorológico Alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Common Research Centre, está alinhada com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.

Estimativas apontam mais de duas centenas de mortes em Espanha Pelo menos 212 mortes registadas entre domingo e quarta-feira podem ser atribuídas à onda de calor que atingiu Espanha, segundo dados divulgados pelo Instituto de Saúde Carlos III, em Madrid.





As estimativas baseiam-se num sistema denominado "MoMo" (Monitorização da Mortalidade), que recolhe dados diários sobre o número de óbitos em Espanha e calcula a diferença entre a taxa de mortalidade real e a taxa de mortalidade prevista com base em dados históricos.

Pico da onda de calor esta quinta-feira em França

Em França, 72 dos 101 departamentos estão sob alerta vermelho.





O país contabiliza três mortes em Pas-de-Calais, no norte de França, "provavelmente" ligadas à onda de calor que afeta o país, anunciou a câmara municipal na noite de quarta-feira. As três pessoas são "um idoso que trabalhava ao ar livre" e duas pessoas que estavam em casa com “outras condições de saúde pré-existentes", segundo a autarquia.





O alerta vermelho, o nível máximo de alerta de onda de calor, será levantado em 11 departamentos do oeste de França a partir desta noite. Na sexta-feira, prevê-se uma descida gradual das temperaturas.





No Reino Unido, foi batido o recorde de calor em junho. Com uma temperatura de 35,7°C registada na quarta-feira em Charlwood, no sul de Inglaterra, o Reino Unido bateu o recorde de temperatura mais alta alguma vez registada em junho, de acordo com o serviço meteorológico britânico.





Na Áustria, o aviso máximo de onda de calor foi emitido para o fim de semana e segunda-feira em Viena e no leste do país, bem como em várias cidades do sul.





Os residentes são aconselhados a permanecer em ambientes fechados durante as horas mais quentes nestas zonas, onde as temperaturas podem ultrapassar os 40°C.

As contas são da agência de notícias AFP: cerca