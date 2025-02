Estimativas apontam para mais de nove mil milhões de viagens na China no Ano Novo Lunar

Considerado o maior movimento anual de pessoas no país, este período de 40 dias, conhecido como `chunyun`, teve início a 14 de janeiro e terminou a 22 de fevereiro, embora o maior pico de viagens tenha sido registado entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

De acordo com as estimativas oficiais, a maioria das viagens foi efetuada por estrada (cerca de 8,39 mil milhões), muito acima das de comboio (513,63 milhões), via aérea (90,19 milhões) e marítima (31,15 milhões).

O país asiático ultrapassou os 8,4 mil milhões de viagens inter-regionais durante o `chunyun` de 2024, embora as previsões de Pequim para esse ano contemplassem ultrapassar os nove mil milhões. O valor acabou por não ser alcançado devido ao mau tempo, que provocou atrasos e cancelamentos no serviço de transportes e problemas de infraestruturas em várias regiões.

No dia 29 de janeiro, milhões de chineses deram as boas-vindas ao ano da serpente e, durante uma semana, o país parou para cumprir tradições como limpar as casas a fundo, pendurar recortes de papel para atrair boa sorte, decorar as ruas e realizar grandes banquetes familiares.