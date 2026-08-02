"Estou inteiraço". Lula da Silva oficializa candidatura à presidência do Brasil

“Quero brigar com a velhice. (…) Não quero andar arrastando as pernas”, disse o atual presidente, atualmente com 80 anos.





Lula da Silva terá novamente Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente, tal como na eleição de 2022.





Num discurso com mais de uma hora, o atual presidente afirmou que nem tudo correu bem desde que regressou ao poder. "Peço desculpas pelos erros que cometi e pelas coisas que não fiz", afirmou.





Lula da Silva prometeu focar-se na educação, nos idosos, no fortalecimento da indústria militar, manter a riqueza das terras raras "para os brasileiros" e ainda programas de transição energética.





Esta é a sétima vez que Lula da Silva se candidata a uma eleição presidencial: em 1989, 1994 e 1998, tendo saído derrotado, e depois em 2002, 2006, e 2018 anos em que foi eleito ou reeleito.

Na convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a sua candidatura para um novo mandato.