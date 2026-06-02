Estudo global confirma riscos para a saúde associados ao consumo excessivo de álcool









O estudo, publicado na revista Nature Health, apresenta a análise mais abrangente até à data sobre a relação entre o consumo de álcool e 20 indicadores-chave de saúde.





Os investigadores analisaram 843 estudos publicados até 2023 e centraram-se nas estimativas mais conservadoras desses estudos.

Mais concretamente, verificou-se que o consumo de álcool aumenta o risco de desenvolver todos os dez tipos de cancro estudados, sendo que o risco aumenta à medida que o consumo aumenta. No entanto, mesmo o consumo de menos de uma bebida por dia (ou menos de 10 gramas de álcool puro) foi associado a um risco acrescido de cancros da faringe, do cólon, do esófago, da mama, do fígado, do pâncreas e da próstata. O risco de desenvolver cancro da faringe (excluindo o cancro nasofaríngeo) era pelo menos 55% superior em níveis moderados de consumo de álcool.





Observaram-se aumentos moderados do risco para os cancros da laringe, do cólon, dos lábios e da cavidade oral, variando entre 22% e 49%. Houve evidências mais fracas, mas consistentes, de efeitos nocivos para os cancros do esófago, da mama, do fígado, do pâncreas e da próstata, com os riscos a aumentarem de forma constante à medida que o consumo aumentava. São necessárias mais evidências para compreender melhor a associação com o cancro do estômago.

Os dados disponíveis não sustentam a existência de um limite seguro para o consumo de álcool e não identificam diferenças significativas entre os sexos.





Os investigadores salientam que as orientações sobre o consumo de álcool devem desencorajar o consumo excessivo e sublinhar claramente que mesmo o consumo baixo a moderado está associado a um risco acrescido de várias doenças, em particular de cancros. Consideram que a sensibilização do público para a relação entre o álcool e o cancro continua a ser relativamente baixa, sendo necessárias orientações eficazes de saúde pública para comunicar claramente os potenciais efeitos do álcool na saúde.





ERTNews / 2 junho 2026 08:12 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa



A análise revela que os. O risco aumenta de forma constante com o consumo de álcool no caso de certas doenças, nomeadamente os cancros, enquanto no que diz respeito a várias doenças cardiometabólicas e neurológicas, o consumo baixo a moderado de álcool está associado a um risco menor. No entanto, em níveis mais elevados de consumo de álcool, os dados sugerem um aumento do risco também para estas doenças.O consumo de álcool também tem sido associado a um risco mais elevado de cirrose hepática e outras doenças hepáticas crónicas (um aumento de, pelo menos, 40 %) e de pancreatite (um aumento de, pelo menos, 22 %). O risco também parece ser mais elevado no que diz respeito a infeções do trato respiratório inferior e à tuberculose, embora as evidências sejam menos conclusivas.No que diz respeito a várias doenças cardiometabólicas e neurológicas, tais como a diabetes tipo 2, a doença de Alzheimer e outras formas de demência, a cardiopatia isquémica e o acidente vascular cerebral, o consumo baixo a moderado de álcool tem sido associado a um menor risco de doença, em comparação com a abstinência. Por exemplo, a diabetes tipo 2 e a doença de Alzheimer apresentaram uma redução do risco de, pelo menos, 4,5% e 6,4%, respetivamente. No entanto, um consumo mais elevado de álcool foi associado a um risco maior.«O panorama científico no que diz respeito ao álcool e à saúde é verdadeiramente complexo», observa a investigadora grega, Emmanuela Gakidou, autora principal e professora do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME) da Universidade de Washington. «. Estes resultados traduzem um panorama complexo, destacando onde as evidências científicas são fortes, fracas ou contraditórias», explica.