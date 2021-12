Estudo revela que componente do Viagra ajuda a lutar contra a Alzheimer

Foram estudados mais 1600 medicamentos mas foi o sildenafil, comummente encontrado no Viagra, que se mostrou eficaz na luta contra a doença de Alzheimer. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos, que revelou que este componente pode ser vital no futuro.O estudo foi publicado numa revista científica (a) em que foi explicado que mais de 1600 medicamentos foram estudados e que o Viagra teve o melhor resultado no que concerne à zona de ação da Alzheimer.O médico Feixiong Cheng, da Universidade de Cleveland, explicou que, de todos os componentes estudados, o sildenafil foi o que melhores resultados teve na melhoria significativa em problemas cognitivos e de memória.Foram feitas experiências em mais de sete milhões de pessoas para perceber a relação entre o sildenafil e a doença de Alzheimer. As conclusões foram surpreendentes, mostrando que as pessoas que tomaram o componente presente no Viagra teriam 69 por cento menos chances de desenvolver Alzheimer do que aquelas que não tomaram. Estas conclusões surgem depois de seis anos de investigações e inerentes conclusões.“Notavelmente, o uso de sildenafil mostrou que houve uma redução na probabilidade de uma pessoa ter Alzheimer, mesmo que tenha comorbilidades como doença cardíaca, hipertensão e diabetes tipo 2, que aumentam a possibilidade de desenvolver Alzheimer”, explicou Cheng.Apesar das conclusões, Feixiong Cheng foi cuidadoso em confirmar se, de facto, o sildenafil seria o tratamento do futuro para a Alzheimer, lembrando que seriam necessários ensaios clínicos para provar a verdadeira eficácia do componente.Esta foi uma descoberta que levou a comunidade científica a reações opostas. Alguns vêem luz ao fundo do túnel no tratamento da doença, caso do médico Ivan Kiychev, da Universidade de Oxford que fala numa descoberta “excitante” e num "desenvolvimento que aponta para um medicamento específico para tentar uma nova abordagem para tratar a Alzheimer”.



No entanto, outros ainda se encontram céticos em relação ao estudo. Caso da professora Tara Spires-Jones, da Universidade de Edimburgo, que explicou ao Guardian que, apesar de haver detalhes interessantes, não acha necessário usar o medicamento de imediato para o tratamento da doença.