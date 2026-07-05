Etna em erupção. Espaço aéreo na Sicília parcialmente fechado

O Etna voltou a acordar. Com 3.300 metros de altitude é o maior vulcão ativo da Europa e, por causa da atividade permanente, é um dos mais vigiados do mundo.



Rios de lava incandescente estão a descer pela montanha da ilha italiana da Sicília, sem que haja danos de maior ou vitimas a registar.



Só as cinzas estão a causar preocupação. Este domingo de manhã, a nuvem de cinzas que o Ertna está a libertar intensificou-se, ganhou um quilómetro e meio de altura e deslocou-se, por causa do vento, mais e mais para sul.

