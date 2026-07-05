Mundo
Etna em erupção. Espaço aéreo na Sicília parcialmente fechado
A Itália teve de fechar parcialmente o espaço aéreo no aeroporto da Catânia por causa da nuvem de cinzas libertada pelo Etna. O maior vulcão da Europa e um dos mais ativos do mundo entrou novamente em erupção.
Rios de lava incandescente estão a descer pela montanha da ilha italiana da Sicília, sem que haja danos de maior ou vitimas a registar.
Só as cinzas estão a causar preocupação. Este domingo de manhã, a nuvem de cinzas que o Ertna está a libertar intensificou-se, ganhou um quilómetro e meio de altura e deslocou-se, por causa do vento, mais e mais para sul.