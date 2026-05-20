EUA acusam formalmente ex-presidente cubano Raúl Castro

Donald Trump tem repetido que assim que resolver a questão do Irão vai voltar-se para Cuba e tomar a ilha “de imediato”.

Para assinalar a data, o gabinete do Procurador dos EUA em Miami vai realizar um evento para homenagear as vítimas do incidente. Será realizado dentro da “Freedom Tower”, que funcionou por mais de uma década como centro de refugiados para cubanos que buscavam asilo nos Estados Unidos, tornando-se um símbolo da imigração cubana em Miami.

Havana acusa Washington de "cinismo"

Sob a administração Trump, os EUA impuseram efetivamente um bloqueio a Cuba, ameaçando com sanções os países que fornecem combustível, provocando apagões e agravando a pior crise em décadas.



Numa mensagem vídeo dirigida ao povo cubano na manhã desta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, cujos pais eram imigrantes cubanos nos Estados Unidos, ofereceu-se para forjar uma nova relação entre os dois países. Rubio lembrou que os EUA poderiam fornecer 100 milhões de dólares em ajuda e acusou os líderes cubanos de serem os responsáveis pela escassez de eletricidades, alimentos e de combustível no país.



Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez, chamou a Rubio "porta-voz de interesses corruptos e vingativos", mas não descartou aceitar a ajuda.



"Continua a falar de um pacote de ajuda de 100 milhões de dólares que Cuba não rejeitou, mas cujo cinismo é evidente para qualquer pessoa face ao efeito devastador do bloqueio económico e do estrangulamento energético", escreveu Rodríguez numa publicação no X.



Rodríguez afirmou que, ao contrário do que Rubio alega, a situação de Cuba é resultado do embargo económico dos EUA, em vigor desde a década de 1960, bem como de outras pressões de Washington.



“O secretário de Estado está a repetir o seu discurso enganoso e a tentar culpar o governo de Cuba pelos danos cruéis que o governo dos EUA está a causar ao povo cubano”, acrescentou.



Os EUA mantêm um embargo económico contra Cuba desde 1960, depois de Fidel Castro ter estabelecido uma aliança com a União Soviética e de ter confiscado empresas e propriedades de cidadãos norte-americanos.



As relações diplomáticas entre os dois países melhoraram brevemente durante o segundo mandato do antigo presidente democrata Barack Obama, mas Donald Trump adotou uma postura mais dura e recentemente tem ameaçado tomar Cuba.





c/agências

(em atualização)A acusação surge numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, pressiona para uma mudança de regime em Cuba, onde os comunistas de Castro estão no poder desde que o seu falecido irmão, Fidel Castro, liderou uma revolução em 1959.As acusações contra Raúl Castro, de 94 anos, baseiam-se num incidente de 1996, no qualNa altura, Raúl Castro era o ministro da Defesa da ilha. O governo cubano queixou-se depois à administração Clinton, então no poder, sobre os voos., e que sucedeu a séculos de domínio colonial espanhol. O governo cubano não considera a data como o dia da independência do país, argumentando que Cuba se manteve submissa a Washington até à revolução de 1959.