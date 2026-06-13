EUA aprovam compra da Warner Bros. pela Paramount por 94 mil ME

Após uma investigação de oito meses, o departamento concluiu que "não é provável" que o acordo "prejudique a concorrência ou os consumidores" do país, no `streaming`, na televisão ou na produção e distribuição de filmes para cinema, segundo comunicado.

Por conseguinte, decidiu não contestar o acordo, sem exigir a alienação de ativos ou compromissos, concluindo, em vez disso, que a transação deve promover a concorrência e beneficiar "os consumidores e os trabalhadores" norte-americanos.

Os acionistas da Warner Bros. Discovery deram `luz verde` no final de abril à operação pela qual a Paramount Skydance irá adquirir a produtora de Hollywood.

A assembleia extraordinária de acionistas aprovou por maioria a fusão com a Paramount e a operação deverá ser concluída no terceiro trimestre, sujeita às condições habituais de encerramento, incluindo autorizações regulatórias.

A Paramount conseguiu adquirir a Warner após a batalha para assumir o gigante de Hollywood, na sequência da desistência da Netflix, que optou por não continuar com a guerra de licitação.

A Paramount ofereceu um preço de 31 dólares por ação, elevando a transação total para 111 mil milhões de dólares.