EUA atacam nova embarcação no mar das Caraíbas e causam três mortos

O Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, anunciou o resultado da operação na rede social X, acompanhado de um vídeo que mostra um barco a navegar antes de uma enorme explosão consumir a embarcação em chamas.

O exército norte-americano reiterou declarações anteriores, afirmando que tinha visado os alegados traficantes de droga ao longo de rotas de contrabando conhecidas.

O Comando Sul sublinhou que "nenhum membro das Forças Armadas dos EUA ficou ferido".

No início da semana passada, o exército anunciou três ataques consecutivos em três dias, que ceifaram a vida a nove pessoas no oceano Pacífico, após outros dois ataques no fim de semana anterior, que resultaram em mais cinco mortes na mesma região.

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

A campanha matou pelo menos 181 pessoas.

A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.