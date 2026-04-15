EUA atacam nova embarcação no Pacífico e causam quatro mortos

O Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, anunciou o resultado da operação na rede social X, acompanhado de um vídeo.

Na segunda-feira, o exército norte-americano comunicou outro ataque, no qual morreram duas pessoas.

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.