EUA cancelam alerta de tsunami para Caraíbas após duplo sismo na Venezuela

O alerta de tsunami para o mar das Caraíbas tinha sido emitido às 18:40 de quarta-feira (23:40 em Lisboa), após a Venezuela ter sido atingido por dois abalos com apenas 39 segundos de intervalo.

Os sismo causaram danos significativos em Caracas, onde edifícios ruíram e outros sofreram vários tipos de danos materiais.

De acordo com o meio de comunicação social `eldiario`, informações preliminares indicam múltiplos feridos em Guatire, no Estado de Miranda.

As autoridades especificaram que o primeiro tremor, inicialmente reportado com magnitude 7,2, foi reclassificado como um precursor do sismo de magnitude 7,5, após análise dos registos sísmicos.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos EUA explicou que formaram um "duplo sísmico", um fenómeno em que ocorrem dois grandes abalos com poucos segundos de diferença na mesma área.

O relatório do Serviço Geológico dos Estados Unidos detalha que o primeiro tremor ocorreu a aproximadamente 24 quilómetros da cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, a uma profundidade de 21,9 quilómetros.

Foi ainda reportado um segundo tremor de magnitude 7,5, que ocorreu perto da cidade de Yumare, também em Yaracuy.

Também começaram a ser divulgados vídeos dos estragos que começaram a circular nas redes sociais.

Na Praça Altamira, na zona leste da capital, dois edifícios ruíram. Agentes da Proteção Civil e da polícia municipal, juntamente com moradores locais, estavam a vasculhar os escombros em busca de possíveis vítimas.

Altamira apresentava "situações alarmantes", com casas e edifícios desabados, afirmou o ministro do Interior venezuelano, sugerindo que pessoas ficaram feridas no sismo e pedindo aos condutores que dessem passagem a ambulâncias e outros veículos de emergência.

Diosdado Cabello disse que o sismo pôde ser sentido em vários estados.

"Entendemos que algumas pessoas podem estar desesperadas, mas estamos a agir de acordo com os protocolos para ativar os esforços de ajuda e resgate para auxiliar aqueles que mais precisam", disse Cabello, na televisão estatal.

"Tenham muito cuidado com as crianças e os idosos; telefonem uns aos outros e verifiquem se ninguém ficou ferido", acrescentou.

O ministro pediu também às pessoas que permanecessem fora de casa, pois novos tremores poderiam danificar ainda mais algumas estruturas.

A magnitude do sismo foi sentida na Colômbia, na capital Bogotá, a cerca de mil quilómetros de distância em linha reta.

O último sismo semelhante a atingir a Venezuela foi em 2018, um tremor de magnitude 7,3 no estado de Sucre que afetou pelo menos dez países da região, incluindo o Brasil, a Guiana e várias ilhas das Caraíbas.