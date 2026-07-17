EUA designam dois novos cartéis mexicanos como organizações terroristas

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os dois grupos criminosos cometeram atos terroristas ou representam um risco grave de atos que ameacem a segurança de cidadãos, do país, da política externa ou da economia norte-americanas.

Os dois novos cartéis juntam-se a outras seis organizações criminosas mexicanas que os norte-americanos consideram terroristas, incluindo o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração, reconhecidos pelas operações no narcotráfico.

A Administração Trump também classificou como terroristas organizações ligadas ao crime noutros países latino-americanos, nomeadamente Venezuela, Brasil, Equador e El Salvador.

O presidente norte-americano começou em fevereiro de 2025 a alargar a classificação de organizações terroristas estrangeiras aos cartéis latino-americanos, permitindo que as autoridades adotem medidas mais agressivas contra esses grupos ou qualquer pessoa que lhes preste auxílio.