EUA duplicaram revogação de vistos para 100 mil em 2025

Este número inclui "aproximadamente 8 mil vistos de estudante e 2.500 vistos especiais de indivíduos que tiveram ocorrências com a polícia norte-americana por atividades criminosas", afirmou o departamento.

"Vamos continuar a deportar estes criminosos para manter a segurança dos Estados Unidos", adianta o Departamento de Estado em comunicado.

Em 2024, durante a presidência de Joe Biden, foram revogados aproximadamente 40 mil vistos, segundo a Fox News.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, o Presidente Donald Trump intensificou as suas políticas anti-imigração com o aumento de rusgas policiais, deportações e exigências mais rigorosas para estrangeiros que procuram vistos de viagem e residência.

O Presidente republicano assinou ainda uma ordem executiva para reforçar a verificação de antecedentes de quem solicita vistos para os Estados Unidos.

Além disso, o governo implementou processos de triagem mais rigorosos para os candidatos, incluindo a monitorização de atividades nas redes sociais.

A maioria das revogações de vistos em 2025 afetaram turistas e viajantes de negócios que permaneceram no país após a expiração dos seus vistos, confirmou um funcionário do governo à Fox News.

Especificamente, quase 500 estudantes viram os seus vistos revogados por posse e distribuição de drogas, e metade das revogações de vistos especiais resultaram de detenções por condução sob o efeito de álcool ou drogas, segundo a mesma fonte.

Estes números surgem após a administração Trump ter anunciado, em agosto de 2025, que estava a rever a validade dos vistos de 55 milhões de estrangeiros.