EUA e Austrália lembram "Lu Olo" como figura fundamental da luta da independência de Timor-Leste

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a embaixada dos Estados Unidos em Díli destacou que o antigo Presidente foi uma "figura fundamental no movimento da independência do país e no desenvolvimento da sua democracia".

"A sua vida de serviço deixa um legado indelével que será honrado durante muitos anos", pode ler-se na nota, que salienta também que os Estados Unidos estão ao lado de Timor-Leste na homenagem ao legado de "Lu Olo".

Em comunicado divulgado à imprensa, a governadora-geral da Austrália, Sam Mostyn, afirmou que Francisco Guterres foi uma "figura de destaque na luta de Timor-Leste pela autodeterminação e deu uma contribuição significativa para a construção" do país, após a restauração da independência.

Sam Mostyn destacou também a importante contribuição dada por "Lu Olo" para a relação entre a Austrália e Timor-Leste, incluindo o "apoio às ligações entre as comunidades de veteranos" de ambos os países.

"O seu papel na história nacional de Timor-Leste será recordado com profundo respeito por gerações de timorenses", acrescentou.

Francisco Guterres "Lu Olo", também presidente da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), morreu domingo em Kuala Lumpur, na Malásia.

"Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

O Governo timorense decretou sete dias de luto nacional, que começou segunda-feira e termina no domingo. O funeral realiza-se na sexta-feira.