EUA e Irão ainda sem acordo





A diplomacia iraniana garantiu também que a questão nuclear a que Trump aludira na sua publicação na rede Truth Social não constava do memorando de entendimento atualmente em discussão com os Estados Unidos.



”Nesta fase, a nossa prioridade é pôr fim à guerra, e não há negociações sobre a questão nuclear”, adiantou Baghaei.



Trump, no momento em que anunciou que ia tomar uma decisão sobre um acordo, sugeriu que o Irão tinha aceitado destruir o 'stock' de urânio enriquecido.



Momentos antes, de acordo com fontes citadas pela agência de notícias iraniana Fars, algumas das exigências referidas por Trump não constam da proposta de acordo atualmente em discussão entre as partes.



"Trump afirmou que o Irão estava obrigado a abrir o estreito de Ormuz sem cobrança de portagens, no entanto tal cláusula não consta do texto do acordo", disseram as fontes, acrescentando que a destruição do material nuclear iraniano também não faz parte do documento negociado.





(Com agências)







Num texto publicado na rede social Truth Social, o Presidente norte-americano assumira-se “preparado” para decidir sobre o assunto, relembrando os termos incondicionais a que o país islâmico teria de se submeter e revelado mesmo que “outras questões, de muito menor importância”, estariam já “resolvidas”.No entanto, ainda antes de a reunião na ‘Situation Room’ (Gabinete de Crise) da Casa Branca ter terminado, o Irão, por intermédio do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, havia já indicado não ter chegado a vias de entendimento com os Estados Unidos para pôr fim à guerra.“As negociações continuam, mas ainda não foi concluído qualquer acordo definitivo”, esclareceu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, citado pelos meios de comunicação de social estatais.