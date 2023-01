EUA e Turquia sancionam rede de financiamento do Estado Islâmico

Esta rede "incluía quatro pessoas e duas entidades na Turquia" e "permitiu o recrutamento e transferências financeiras do grupo terrorista em direção e desde o Iraque e a Síria", indicou em comunicado o Departamento do Tesouro norte-americano.

"Esta rede desempenhou uma função decisiva na gestão, transferência e distribuição de fundos para o EI na região", acrescentou o ministério.

Por sua vez, precisa Washington, "o ministério turco das Finanças, em colaboração com o Ministério do Interior, promoveu o congelamento de bens dirigido aos membros desta rede".

"A atuação de hoje reafirma o compromisso das Finanças em comprometer a capacidade de atuação do EI à escala mundial", declarou.

"Estas designações e o congelamento dos bens que as acompanham são o resultado de uma estreita coordenação e colaboração com os nossos parceiros turcos para atingir a atividade do EI na região", declarou Brian Nelson, subsecretário das Finanças responsável por terrorismo e informações financeiras, citado no comunicado.