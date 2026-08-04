EUA esperam que transição política na Venezuela demore "meses, não anos"

Os delegados de Delcy Rodríguez e os membros da oposição deverão realizar esta semana, em Caracas, a sua primeira ronda de negociações presenciais. A data concreta ainda não foi anunciada.

c/ agências

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, apelou esta terça-feira à "paciência" no que diz respeito à transição política na Venezuela, dizendo esperar que esta demore "meses, não anos"., disse Marco Rubio aos jornalistas durante a cerimónia de assinatura de um acordo sobre energia nuclear civil com o Paraguai."Penso que será necessário dar provas de perseverança e um pouco de paciência -", acrescentou, referindo-se aos "progressos em curso" naquele país.Após a intervenção militar dos EUA que afastou o presidente Maduro, a então vice-presidente venezuelana e agora presidente interina, Delcy Rodriguez, assumiu as rédeas do Governo sob forte controlo do presidente Donald Trump, que encorajou este diálogo.Prevê-se que neste encontro sejam, assim, debatidos temas como o reforço da democracia, os direitos e garantias políticas e também a resposta ao duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho, provocando mais de 6.000 vítimas mortais.O número de portugueses e lusodescendentes mortos nesse desastre subiu esta terça-feira para 138, segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.